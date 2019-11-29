Rum medyasından Türkiye ile Libya anlaşması hakkında yorum: Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı!
Akdeniz'de Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Rumları adeta köşeye sıkıştırdı. Rum medyası, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye'nin bölgedeki gücünün giderek arttığını manşetlerine taşıdı.
Türkiye ile Libya arasında 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Rum medyasında geniş yankı buldu.
"OK YAYDAN ÇIKTI"
Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar" başlığını attı.
Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, geniş şekilde verdiği haberinde, "Ok yaydan çıktı. Türkiye, Libya ile Girit'den Kıbrıs'ın etrafına kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı" başlığını attı.
DENİZ GRİLEŞİYOR
Gazete, Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalayarak Doğu Akdeniz'de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açacak bir adım attığını öne sürdü. Haberde Yunanistan'dan gelen tepkilere ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.
Haravgi gazetesi ise, "Deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Türkiye-Libya anlayışı. İlgili anlaşmayı imzaladılar ve Girit'den bir bölgeyi de içeriyor" başlığını atarken, Politis, "Türkiye ve Libya Yunan MEB'ini yiyorlar. Denizi grileştiriyorlar" başlığını attı.
Alithia ise, haberi "Libya ile deniz sınırı anlaşması" diye verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Arnavutluk’taki depremden yürek burkan kare!
- NATO'dan son dakika terörle mücadele açıklaması
- Rusya Topol balistik füzelerini test etti
- 12 öğrenci ölümden son anda kurtuldu!
- Doktorlar bile hamile sandı!
- ABD Suriye'de DEAŞ yalanına sığındı!
- Trump'tan Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz
- Türkiye'den Filistinlilere yardım eli
- İstanbul Sözleşmesi, AP’de 91 ‘hayır’ oyuna karşılık 500 ‘evet’ oyuyla onaylandı
- Çin savaş uçağı Güney Kore hava sahasını ihlal etti
- Rum medyasından Türkiye ile Libya anlaşması hakkında yorum: Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı!
- RTÜK'ten "yüksek reklam sesi"ne ayar
- Bakan Murat Kurum'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde kritik açıklamalar: Türkiye 'Şehirler Süper Ligi'nde yer almalı
- Arnavutluk’taki depremden yürek burkan kare! 4 yaşındaki kızın haberi duygulandırdı
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında ortaya çıktı
- TANAP Projesi’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak...
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kritik "tapu" açıklaması
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Yatırım Ofisi" açıklaması
- Doğalgaz faturasını düşürme yolları neler? Bu önlem doğalgazda yüzde 60 tasarruf sağlıyor…
- Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi! Yerli ve milli Wattozz T61 görücüye çıktı
- Türkiye’den Macron’un küstah sözlerine sert yanıt
- Başkan Erdoğan'dan Alevilere provokasyona çok sert tepki tepki