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Rum medyasından Türkiye ile Libya anlaşması hakkında yorum: Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
TÜRKİYE İLE LİBYA'NIN ANLAŞMASI RUMLARI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Akdeniz'de ile arasında imzalanan mutabakat muhtırası Rumları adeta köşeye sıkıştırdı. Rum medyası, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye'nin bölgedeki gücünün giderek arttığını manşetlerine taşıdı.

ile arasında 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Rum medyasında geniş yankı buldu.

"OK YAYDAN ÇIKTI"

'ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar" başlığını attı.

Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, geniş şekilde verdiği haberinde, "Ok yaydan çıktı. Türkiye, Libya ile Girit'den Kıbrıs'ın etrafına kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı" başlığını attı.



DENİZ GRİLEŞİYOR

Gazete, Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalayarak Doğu Akdeniz'de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açacak bir adım attığını öne sürdü. Haberde Yunanistan'dan gelen tepkilere ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Türkiye ve Libya'dan flaş Akdeniz hamlesi TÜRKİYE VE LİBYA'DAN FLAŞ AKDENİZ HAMLESİ

Haravgi gazetesi ise, "Deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Türkiye-Libya anlayışı. İlgili anlaşmayı imzaladılar ve Girit'den bir bölgeyi de içeriyor" başlığını atarken, Politis, "Türkiye ve Libya Yunan MEB'ini yiyorlar. Denizi grileştiriyorlar" başlığını attı.

Alithia ise, haberi "Libya ile deniz sınırı anlaşması" diye verdi.

Erdoğan imzayı attı, tüm tezgahlar bozuldu! Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni oyun kurdu ERDOĞAN İMZAYI ATTI, TÜM TEZGAHLAR BOZULDU! TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE YENİ OYUN KURDU

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