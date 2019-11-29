ABD Suriye'de DEAŞ yalanına sığındı!
Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında çekileceğini açıklayıp daha sonra Suriye'deki petrol bölgelerinde askeri varlığını artıran ABD, hain terör örgütü PKK/YPG ile birlikte yeni bir DEAŞ tiyatrosunu sahneye sürdü. YPG/ PKK'lı teröristler tarafından serbest bırakılan DEAŞ’lı sayısı 3 bin 500’ü aşarken, ABD, saldırıları gerekçe göstererek Suriye’de yeniden operasyon başlattığını yazılı bir açıklama ile duyurdu.
Çekileceğini açıklayıp bazı askeri üsleri Rusya'ya devrettikten sonra Suriye'de kalmaya karar veren ABD, terör örgütü PKK/YPG ile birlikte yeni bir DEAŞ tiyatrosunu sahneye sürdü. PKK/YPG kamplar ve cezaevlerinde tuttuğu DEAŞ'lıları bir bir salarken ABD, DEAŞ'a karşı kapsamlı bir operasyon başlattığını ilan etti. Batılı ülkelerin Suriye'deki yegane varlık nedeni DEAŞ, kendisine verilen görevi harfiyen yerine getirerek İran destekli milislere ardı ardına baskınlar düzenlemeye başladı. PKK-DEAŞ tiyatrosuyla Suriye kuzeyinde yıllardır izlediğimiz oyun, şimdi daha güneyde ikinci kez icra ediliyor.
400 DEAŞ'LI SALIVERİLDİ
ABD ve PKK'nın işgaline zemin hazırlayan DEAŞ, Suriye'deki karmaşık kurgunun yine ana oyuncusu yapıldı. Ankara'nın "PKK/YPG Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı" açıklamasından 10 gün sonra benzer bir haber Deyrizor'dan geldi. Terör örgütü, önceki gün Hol Kampı'nda bulunan 400'ü aşkın DEAŞ'lıyı serbest bıraktı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup çarşamba günü öğleden sonra otobüslerle kamplardan ayrıldı.
SAYI 3 BİN 500'Ü GEÇTİ
Serbest bırakılan DEAŞ'lılar için bağlı oldukları aşiretlerden PKK'ya yüklü miktarda para ödendiği öğrenildi. Ayrıca aralarında yabancı asıllı teröristlerin de olduğu bazı gruplar da kamptan 'güvenle' çıkarıldı. Bu yabancıların götürüldüğü yerler şimdilik bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre son 15 günde terör örgütü PKK tarafından bırakılan DEAŞ'lı sayısı 3 bin 500'ü aştı. Hapishane ve kamplardan çıkan DEAŞ'lılar soluğu genellikle Suriye güneydosunda aldı. Örgüt kendisine ağırlıklı olarak İran destekli milisleri hedef seçti. Irak'tan gelen ve Badiye bölgesinden Şam'a giden milis konvoyları DEAŞ'lıların saldırılarına uğradı. En az 4 konvoyu vuran DEAŞ'lılar İran milis güçlerine ağır kayıplar verdirdi.
60 ARAÇLIK KONVOY
ABD ise PKK/YPG'nin DEAŞ'lıları bırakmasıyla artan saldırıları gerekçe göstererek Suriye'de yeniden operasyon başlattığını yazılı bir açıklamayla duyurdu. İlk defa Kürtçe olarak da yayınlanan mesajda, DEAŞ'a karşı 'daha geniş çaplı ve şiddetli operasyonun başladığı ve devam edeceği' ifade edildi. Bu açıklamanın ardından Amerikan güçleri Suriye'deki askeri varlığını artırmaya başladı. Önceki gün Irak'tan Türkiye'ye 60 araçlık bir konvoy sevk edildi.
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