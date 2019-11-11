ABD ve Rusya Suriye'deki petrol için bölgede söz sahibi olmak istiyor

ABD, Rusya ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'deki petrol doğal gaz ve su kaynakları için bölgeyi kontrol etmek için her şeyleri ortaya koyuyor. Doğal kaynakları elinde tutmak isteyen uluslararası güçler Suriye üzerindeki oyunlarına ara vermeden devam ediyor. Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra ABD Başkanı Trump'ın petrol kuyuları hakkında yaptığı açıklama gözlerin Suriye'ye çevrilmesine neden oldu.