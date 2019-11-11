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ABD ve Rusya Suriye'deki petrol için bölgede söz sahibi olmak istiyor

ABD, Rusya ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'deki petrol doğal gaz ve su kaynakları için bölgeyi kontrol etmek için her şeyleri ortaya koyuyor. Doğal kaynakları elinde tutmak isteyen uluslararası güçler Suriye üzerindeki oyunlarına ara vermeden devam ediyor. Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra ABD Başkanı Trump'ın petrol kuyuları hakkında yaptığı açıklama gözlerin Suriye'ye çevrilmesine neden oldu.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 14:30
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ABD ve Rusya Suriye'deki petrol için bölgede söz sahibi olmak istiyor

ABD, Rusya ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'deki petrol doğal gaz ve su kaynakları için bölgeyi kontrol etmek için her şeyleri ortaya koyuyor. Doğal kaynakları elinde tutmak isteyen uluslararası güçler Suriye üzerindeki oyunlarına ara vermeden devam ediyor. Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra ABD Başkanı Trump'ın petrol kuyuları hakkında yaptığı açıklama gözlerin Suriye'ye çevrilmesine neden oldu.

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ABD ve Rusya Suriye'deki petrol için bölgede söz sahibi olmak istiyor

Trump, geçen haftalarda ABD'nin Suriye petrolünden pay almasının zorunlu olduğunu belirterek, sondaj çalışmaları için ABD şirketlerini bölgeye gönderme önerisinde bulundu.

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ABD ve Rusya Suriye'deki petrol için bölgede söz sahibi olmak istiyor

ABD yönetimi, Suriye'deki siyasi çözüm sürecinde Washington'un taleplerini, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya kabul ettirmek için petrol kaynaklarını takas unsuru olarak kontrolü altında tutmaya çalışıyor.

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ABD ve Rusya Suriye'deki petrol için bölgede söz sahibi olmak istiyor

Ancak kuzeydeki bazı petrol bölgelerinde, Türkiye ile koordinasyon halinde askeri devriye gezen Rusya da Suriye'deki pastadan pay alma konusunda çok istekli.

Washington, Moskova ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'de söz sahibi olmak için petrol, doğal gaz ve su kaynaklarının bulunduğu bölgeleri kontrol altında tutmak istiyor.

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ABD ve Rusya Suriye'deki petrol için bölgede söz sahibi olmak istiyor

SURİYE'NİN PETROL ÜRETİMİ

Suriye'de, baba Hafız ve oğul Beşşar Esed rejiminin devrim öncesinde birçok petrol kuyusunun ismini gizlemesi nedeniyle Suriye'nin sahip olduğu enerji kaynaklarının miktarıyla ilgili bağımsız net bir araştırma bulunmuyor.

Suriye halkı, Esed rejiminin gizli tuttuğu petrol kuyularının varlığını, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçtikten sonra öğrendi.