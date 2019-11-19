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WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
WHATSAPP'TAN SKANDAL! HESAPLARI ENGELLEDİ

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan , son günlerde onlarca gazetecinin hesaplarını engelledi. 'in geçen hafta düzenlediği saldırıları sırasında WhatsApp'tan "hizmet politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle telefon numaralarının kullanıma yasaklandığı" mesajı alan gazeteciler duruma tepki gösterdi.

'in geçen hafta düzenlediği saldırıları sırasında 'tan "hizmet politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle telefon numaralarının kullanıma yasaklandığı" mesajı alan gazeteciler duruma tepki gösterdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, gazetecilere ait telefon numaralarının engellenme gerekçesini "hesap etkinlikleri ve hizmet koşullarını ihlal etmek" olarak açıkladı.

Facebook'un da bir ayı aşkın süredir Filistinli gazetecilere veya yerel basın kuruluşlarına ait yüzlerce hesabı engellediği belirtildi.

"Ultra Palestine" sitesi editörü Mücahid Beni Muflih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 senedir kullandığı kişisel WhatsApp hesabının geçen cuma günü engellediğini söyledi.

İsrail'in geçen hafta düzenlediği saldırılarının son gününde WhatsApp'tan "telefon numarasının hizmet politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kullanıma yasaklandığı" mesajı aldığını aktaran Beni Muflih, WhatsApp yetkilileriyle iletişime geçtiğinde kendisine "hesabıyla ilgili birçok şikayet olduğu ancak tarafların gizliliğini korumak için bu şikayetlerin niteliğini açıklayamayacakları" cevabı verildiğini anlattı.

Son İsrail saldırıları sırasında kişisel hesabını basın çalışmaları için kullandığına dikkati çeken Filistinli gazeteci, "Her zaman olduğu gibi, bilgileri habercilerin olduğu gruplarla paylaşmak ve olayların takibi konusunda meslektaşlarımızla iletişim kurmak için çalıştık." dedi.

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WHATSAPP'IN ENGELLEMELERİ KEYFİ

AFP'nin Gazze'deki foto muhabiri Said el-Hatib de WhatsApp'ın kişisel hesabını herhangi bir gerekçe göstermeden engellediğini belirtti.

Hesapların kapatılma nedenine ilişkin WhatsApp'ın sunduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Hatib, "Uygulamanın hizmet koşullarını ihlal etmedim. Gazetecilerin hesapları keyfi şekilde kapatılıyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın Gazze'deki muhabirlerinden Mustafa Habbuş da İsrail'in son saldırıları sırasında kişisel hesabının engellendiğini ifade etti.

Habbuş, "Şirket yetkilileri, gazetecilerin hesaplarına ilişkin kimliğini vermedikleri kişiler tarafından bazı bildirimler aldıklarını belirterek, hesapların bu yüzden engellendiğini söylüyor." diye konuştu.

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"ENGELLEMELER FACEBOOK POLİTİKASININ BİR UZANTISI"

Yasağın Filistinlilerin sesinin duyurulmasını engellemeye çalışan "Facebook politikası"nın bir uzantısı olduğunu dile getiren Habbuş, "Politik bir faaliyetim yok. WhatsApp aracılığıyla insanları yönlendirmiyorum. Uygulamayı Gazze'de tansiyonun yükseldiği son olaylarda bölgedeki AA ekibiyle bilgi paylaşımında bulunmak ve iletişim kurmak için kullandım." dedi.

Habbuş ayrıca bu durumu Gazze'de yaşanan olayları dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere karşı "tehlikeli bir ihlal" olarak nitelendirdi.

"İSRAİL, FİLİSTİN İÇERİKLİ HABER VE PAYLAŞIMLARA KISITLAMA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

merkezli Sada Social Merkezi Müdürü İyad Rufai, Gazze'de tansiyonun yükseldiği geçen haftaki İsrail saldırıları sırasında onlarca gazetecinin hesabının engellendiğini söyledi.

Merkezin yasakla ilgili WhatsApp yönetimi ile iletişime geçtiğini kaydeden Rufai, "Şirket, engellenen numaraları yeniden inceleme ve araştırmaya hazır olduğunu iletti." diye konuştu.

Rufai ayrıca hesapları yasaklanan gazetecilerin bir listesini WhatsApp yönetimine göndereceklerini belirterek, "İşgalci İsrail, internette ve tüm sosyal medyada Filistin içerikli haber ve paylaşımlara kısıtlama getirmeye çalışıyor." dedi.

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