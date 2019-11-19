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İsrail güçleri 2'si çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019
İŞGALCİ İSRAİL'İN HEDEFİNDE ÇOCUKLAR VAR!

güçleri, işgal altındaki ve 'te ikisi çocuk gözaltına aldı. Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerden ikisinin çocuk olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklar, 'ün 'nde 15, 'nın farklı bölgelerinde de 10 Filistinlinin güçlerince evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alındığını belirtti.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerden ikisinin çocuk olduğu ifade edildi.

Ayrıca İseviyye Mahallesi'nde 7 Filistinliye ifade vermek üzere İsrail'e ait polis merkezine gitmelerini isteyen yazılı kararın iletildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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