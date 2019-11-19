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AB'den ABD'nin 'Filistin' kararına tepki: İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019
AB'DEN ABD'NİN 'FİLİSTİN' KARARINA TEPKİ

Avrupa Birliği (), 'in yerleşim birimleri faaliyetlerine ilişkin politikasının değişmediğini, tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu kaydetti.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin işgal altındaki 'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Mogherini, AB'nin 'in işgalci güç yükümlülükleri çerçevesinde tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Mogherini, "AB'nin, işgal altındaki topraklarında İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumu değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Mogherini, bunun iki tarafın da meşru taleplerini karşılayacak tek gerçekçi çözüm olduğunu vurguladı.

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