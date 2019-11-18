NASA'dan felaket uyarısı! Dünyaya çarparsa atom bombasının 15 katı etki yapacak

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) , dünyaya çarpması muhtemel bir gök taşıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. JF1 adı verilen gök taşı dünyaya çarparsa Hiroşimaya atılan atom bombasının 15 katı büyüklüğünde etki yaratacağı öne sürüldü. NASA bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini ifade etti.

NASA, dünyaya yaklaşmakta olan gök taşlarıyla ilgili uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Kimi zaman gök taşları dünyayı teğet geçtikten sonra olası tehditleri açıklayan NASA, bu kez rotasında sapma olmazsa 2022'de dünyaya ulaşması beklenen bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı.

KEOPS PİRAMİDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

NASA'dan yapılan açıklamaya göre JF1 adı verilen gök taşı, Mısır'daki Keops Piramidi büyüklüğünde. 6 Mayıs 2022'de dünyaya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.

BİR ŞEHİR TAMAMEN YOK OLABİLİR

Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti.