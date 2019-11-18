Afrin'de yapılan dünyaya örnek oldu! Sosyal ve ticari hayat canlandı
Türkiye’nin YPG/PKK teröründen arındırdığı Afrin’de 20 ayda yapılanlar dünyaya örnek oldu. İlçede hastaneler, okullar, camiler, yollar onarılarak hizmete açıldı. Yatırım ve yardımlarla sosyal ve ticari hayat canlandı
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, YPG/ PKK'nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar, camiler ve yollar, Türkiye'nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi.
69 ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ
YPG/PKK'nın zarar verdiği sosyal donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında birçok çalışma yapıldı. Fiziki ve teknolojik şartları iyileştirilen Afrin Hastanesi'nde harekatın ardından 30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık taramasından geçirildi. 80 sağlık personelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesi yakında 100'e çıkacak.
SINIR KAPIDI HİZMETE SUNULDU
Sabah'ın haberine göre; Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı hizmete sunuldu. Türkiye'nin yatırımlarıyla Hatay'dan Afrin kent merkezine uzanan 35 kilometrelik yol açıldı ve asfaltlandı. Cinderes ile Afrin kent merkezi de asfalt yolla birbirine bağlandı. Afrin'i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarılarak kaliteli ulaşım çalışmaları tamamlandı. Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı'ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi. DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı.
SU ŞEBEKELERİ YENİLENDİ
Terör örgütünün açtığı tüneller nedeniyle zarar gören içme suyu şebekesi ve köylerdeki kuyular tekrar kullanılabilir hale getirildi. Terör örgütünün zarar verdiği 20'ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı. YPG/PKK terör örgütünün daha önce zarar verdiği ve kapattığı camilerden şu ana kadar 100'ü onarıldı ve ibadete açıldı, 25'inde ise çalışmalar sürüyor. Afrin'de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi. Afrin'e 2 futbol sahası inşa edildi. Bugüne kadar 80 bin ton yardım gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'dan skandal 'Türkiye' çağrısı
- ABD'den 30 milyar dolarlık kritik karar!
- Liseler arası maçta silahlar konuştu
- Fransa'da 254 sarı yelekli gözaltına alındı
- Mesut Barzani’nin oğlu CIA'ye komşu oldu
- El Bab'daki bombalı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan "anlaşma" çağrısı! Ortalık yine karıştı
- İngiliz ordusu hakkında savaş suçu iddiası
- Hollanda sokaklarında İsrail'i protestosu
- Felaket uyarısı! Bir şehri yok edecek
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!