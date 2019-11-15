NASA Apollo 12'nin 50 yıl önceki fırlatılma anının görüntülerini yayınladı

NASA, 50 yıl önce Apollo 12'nin bilim verileri toplamak için ekipman kurmak göreviyle aya fırlatılma anının görüntülerini yayınladı. NASA'nın fırlatma anına ait yayınladığı görüntüler binlerce kez paylaşıldı. Tam 50 yıl öncesine ait fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. NASA sadece bununla da kalmadı. Uzay çalışmalarından da fotoğraf paylaşan NASA, yeni görüntülerle dünya basınının ilgi odağı oldu.