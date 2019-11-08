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NASA Galaksi fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü

ABD'nin uzay çalışmalarından sorumlu olan NASA, yeni fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Dünya basınının dikkatlerini üzerine çeken NASA'nın yeni paylaşımı Galaksi fotoğrafı oldu. Büyük bir Galaksi kümesinin görüldüğü belirtilen açıklamada, yer çekiminin ışığı bükmesi ifadesi dikkatlerden kaçmadı. NASA'nın Galaksi paylaşımı dışında Mars'tan görüntüleri de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 17:20
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NASA Galaksi fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü

ABD'nin uzay çalışmalarından sorumlu olan NASA, yeni fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Dünya basınının dikkatlerini üzerine çeken NASA'nın yeni paylaşımı Galaksi fotoğrafı oldu. Büyük bir Galaksi kümesinin görüldüğü belirtilen açıklamada, yer çekiminin ışığı bükmesi ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

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NASA Galaksi fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü

NASA'nın Galaksi paylaşımı dışında Mars'tan görüntüleri de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte o görüntüler...

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NASA Galaksi fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü

NASA'nın paylaşımından yansıyan insan silüeti...

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NASA Galaksi fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü

siyah beyaz görüntüdeki yüzler tüm dünyanı hayrete düşürdü.

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NASA Galaksi fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü

Kalp desenleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.