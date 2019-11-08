NASA Galaksi fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü

ABD'nin uzay çalışmalarından sorumlu olan NASA, yeni fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Dünya basınının dikkatlerini üzerine çeken NASA'nın yeni paylaşımı Galaksi fotoğrafı oldu. Büyük bir Galaksi kümesinin görüldüğü belirtilen açıklamada, yer çekiminin ışığı bükmesi ifadesi dikkatlerden kaçmadı. NASA'nın Galaksi paylaşımı dışında Mars'tan görüntüleri de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte o görüntüler...