Clinton'ı taşıyan uçak arızalandı
Trump ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden ABD Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton’ı taşıyan Amerikan Havayolları’na ait uçak arıza yaptı. Clinyon'ı yaşıyan uçak, kalkıştan önce arızalanarak kapıya geri dönmek zorunda kaldı.
ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı taşıyan Amerikan Havayolları'na ait uçak, kalkıştan önce arızalanarak kapıya geri dönmek zorunda kaldı. Olaydan sonra, bölgede uçaktan düşen metal artıkları bulundu.
New York La Guardia Havalimanı'ndan Washington'daki Reagan Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere pistte ilerleyen Amerikan Havayolları'na ait uçak arızalanarak kapıya geri döndü. Uçağın içinde ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da olduğu bildirildi. Uçaktan metal artıkları düştüğü ve kabine duman sızıntısı olduğu belirtildi.
Amerikan Havayolları, yolcuların iki saat sonra farklı bir uçakla Washington'a uçuş yaptıklarını bildirdi.
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