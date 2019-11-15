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Rusya'dan son dakika açıklaması: 24 saatte 30 ateşkes ihlali yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
RUSYA'DAN AÇIKLAMA: 24 SAATTE 30 KEZ...

Son dakika haberi... Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 ateşkes ihlali tespit edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığınca, Türkiye - ortak devriyesi sırasında Rusya'nın Lazkiye'de 8, İdlib'te 14, Halep'te 7 ve Hama'da 1 ateşkes ihlali tespit edildiği bildirildi.

Türkiye'nin de kendilerine bildirilen İdlib'te 11, Latakia'da 11 ve Hama'da 1 ihlal olmak üzere toplam 23 ateşkes ihlali tespit ettiğin belirtildi.
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Ayrıca son 24 saatte toplam 3,7 ton insani yardım içeren kargonun bölgeye ulaştırıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Rusya bu açıklamayı yaparken, bir yandan da rejim ordusuna destek olarak İdlib kırsalını havadan vurmaya devam ediyor.
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