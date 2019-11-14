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Meksika'da kan donduran olay! Poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
KAN DONDURAN OLAY! 12 KİŞİYE AİT CESET PARÇALARI...

'da 5'i kadın olmak üzere 12 kişinin parçalanmış cesetlerinin konulduğu plastik poşetler bulundu. 120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 işlendi.

Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara şehri yakınlarında bir mülkte bulunan 52 poşetten 33'ünün analiz edildiği ve ilerleyen süreçte sayısının artabileceği belirtildi.

Söz konusu 33 poşetteki vücut parçalarının tamamının 7'si erkek, 5'i kadın toplam 12 kurbanına ait olduğu ifade edildi.

Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

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