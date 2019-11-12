Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rusya ile Soçi mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde süren Türkiye-Rusya ortak devriyelerine ilişkin Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı."KIŞKIRTMALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR"
Rusya ile 5. ortak devriyeye vurgu yapılan Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." denildi.
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