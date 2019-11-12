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Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
BAKANLIKTAN RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE AÇIKLAMASI

, "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." bilgisini paylaştı.

(MSB) Rusya ile Soçi mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde süren Türkiye-Rusya ortak devriyelerine ilişkin Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.

"KIŞKIRTMALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR"

Rusya ile 5. ortak devriyeye vurgu yapılan Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Kışkırtmalara rağmen devam ediyor! SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: KIŞKIRTMALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR!




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