13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
FRANSA'DAN TÜRKİYE FLAŞ ÇAĞRI!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Fransa'nın, 'nin kuzeydoğusundaki durum ve terör örgütü ile mücadele konularında ile yakın diyalog kurmak istediğini belirtti.

Mühll, 'den sınır dışı edilerek 'ya gönderilecek 'lı teröristlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"DİYALOG KURMAK İSTİYORUZ"

"Fransa, 'nin kuzeydoğusundaki durum ve DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor." ifadelerini kullanan Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin Fransa için olduğu gibi Türkiye için de önemli güvenlik konusu olduğunu kaydetti.

Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin durumunun yarın Washington'da DEAŞ Karşıtı toplantısında gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

-DEAŞLILARIN İADESİ KONUSU-

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığına işaret ederek, Türkiye'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia etmişti.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtilmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı 'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını bildirmişti. (Kaynak: AA/Reuters)

Avrupa’nın DEAŞ paniği! Geri çevrilmeyecek... AVRUPA’NIN DEAŞ PANİĞİ! GERİ ÇEVRİLMEYECEK...
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 8 SURİYELİ, SINIR DIŞI EDİLDİ
İngiltere'nin skandal DEAŞ kararına tepki: Onların görevidir İNGİLTERE'NİN SKANDAL DEAŞ KARARINA TEPKİ: ONLARIN GÖREVİDİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN