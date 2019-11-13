Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istediğini belirtti.
Bakanlık Sözcüsü Mühll, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"DİYALOG KURMAK İSTİYORUZ"
"Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor." ifadelerini kullanan Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin Fransa için olduğu gibi Türkiye için de önemli güvenlik konusu olduğunu kaydetti.
Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin durumunun yarın Washington'da DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonunun toplantısında gündeme geleceği bilgisini paylaştı.
-DEAŞLILARIN İADESİ KONUSU-
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığına işaret ederek, Türkiye'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia etmişti.
Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtilmişti.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını bildirmişti. (Kaynak: AA/Reuters)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı!
- İsrail, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olağanüstü hal ilan etti
- Kendini başkan ilan etti! Bolivya'da son durum...
- Bu sözlerle gerçeği haykırdı
- Hollanda'dan flaş Türkiye açıklaması
- Irak'ta 14 DEAŞ'lı öldürüldü
- İsrail'de dikkat çeken Türkiye anketi: Yüzde 53...
- Almanya Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar vakası
- Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü
- Trump'tan flaş Bağdadi açıklaması
- İstanbul merkezli 8 ilde "nargile" operasyonu
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
- Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık