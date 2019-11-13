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İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
BU SÖZLERLE GERÇEĞİ HAYKIRDI

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı , Senato Başkan Yardımcısı 'in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı" ifadesini kullandı.

Morales, Çokuluslu Yasama Meclisi'nin () üst kanadı Başkan Yardımcısı muhalif 'in önce Senatörler Meclisi Başkanı, ardından da geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KARDEŞLERİMİZİN KANLARI ÜZERİNE DARBE YAPILDI"

Bolivya'da halkın iradesine saldırıldığını belirten Morales, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı. Sağcı darbeci bir senatör, önce kendini Senato Başkanı, ardından da yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halka baskı yapan güvenlik güçlerinin eşliğinde Bolivya'nın Geçici Devlet Başkanı ilan ediyor. Bu darbe, polis ve darbe için kullanılan askerlerin öldürdüğü kardeşlerimizin üzerine yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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