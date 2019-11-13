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James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’nda yüzünü gizledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
KİLİT İSİM YÜZÜNÜ BÖYLE GİZLEDİ!

'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı ’in eşi vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Kurumu’na geldi. Winber'in eşarpla yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Winber, eşinin cenazesini almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

uzmanları "" derken bir yıl önce evlendiği İsveçli eşi Emma Winber'in şok bir ifade ile "10 yıldır depresyon ilaçları kullanıyordu. Sürekli stresli olması sebebiyle ettiğini değerlendiriyorum." sözleriyle olayın üzerini örtme çabası dikkat çekmiş, Emma Winber şüpheleri üzerine toplamıştı.

James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’nda yüzünü gizledi JAMES GUSTAF EDWARD LE MESURİER’İN EŞİ EMMA HEDVİG CHRİSTİNA WİNBER ADLİ TIP KURUMU’NDA YÜZÜNÜ GİZLEDİ

DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI

Polis Le Mesurier'i son gören kişi olan eşi 'in ifadesine başvurdu. Tırnaklarının arasından doku örnekleri de alınan Emma Winberg polise verdiği ifadede o geceyi ve öncesini şöyle anlattı:

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

"2-3 gün önce Adalar'daki evde aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi aldı. Sağlık kuruluşuna yakın olmak için bu adrese geldik. Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30'da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30'da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı. Bana uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti."

BİNANIN 3 FARKLI NOKTASINDA...

Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'den oturma izni alan Le Mesurier'in asıl ikâmeti 'da. 'ndaki binada ise Mayday Arama Kurtarma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi ile Mayday Rescue Vakfı bulunuyor. Le Mesurier vakfın çalışmalarını 2008 yılında Irak'ta tanıştığı vatandaşı ikinci eşi Emma Winberg ile buradan yürütüyordu. Sarmaşıklarla çevrili binada herhangi bir tabela bulunmuyor. Binanın 3 farklı noktasında kamufle edilmiş halde 3 kamera yer alıyor. Kapı zili de kameralı. İçeri girenler ikinci bir kapıdan da geçiyordu. Eve sipariş getiren kebapçının anlatımına göre o kapı da parmak iziyle açılıyordu.

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Mesurier'in öldüğü sokakta inceleme yapan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

"Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor. 1 yıl önce evlendiği bir kadın var. Onun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Türk makamlarının normal bir ifade işleminden sonra hemen yurtdışına çıkış iznini vermemesi gerekiyor.

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ARKADAŞINA GÖRE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Suriye'deki insani yardım çalışmalarıyla tanınıyor. İngiltere'deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun Le Mesurier ile geçmişte orduda görev yapan Hamish de Bretton-Gordon, arkadaşıyla 6 hafta önce 'da görüştüğünü ve 'intihar edecek' ruh haline sahip bir kişi izlenimi vermediğini ifade etti. Konuşmalarında arkadaşının 'Suriye'de Beyaz Baretliler'e ilişkin yürütülen kara propaganda kampanyasından bahsettiğini' söyleyen Gordon'a göre, ölümü şüpheli.

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