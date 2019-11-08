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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
BM'DEN KRİTİK SURİYE AÇIKLAMASI

BM Özel Temsilcisi , 'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.

BM Özel Temsilcisi , 'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.

"TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"

Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
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