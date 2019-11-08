BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.
"TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"
Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
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