ABD'de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi
ABD'de elektronik sigara kullanımının neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı. Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa kullanılan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı 2 bin 51'e yükseldi.
Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 37'den 39'a yükseldi.
İlk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.
Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa kullanılan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.
Hastalıkla ilgili araştırmalar devam ediyor.
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