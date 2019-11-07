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Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019
TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'DAN ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Başkent Bakü'de 5 Kasım'da başlayan 12'nci - Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı gerçekleşti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2020 yılı askeri iş birliği faaliyet planına onay verildi.

Başkent Bakü'de 5 Kasım'da başlayan 12'nci - Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev'in eş başkanlığındaki toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve yapılacak faaliyetler müzakere edildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki 2020 askeri iş birliği faaliyet planı belirlendi ve buna ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Veliyev imza attı.

Bir sonraki toplantı, gelecek yıl Türkiye'de yapılacak.

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