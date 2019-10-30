30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Azerbaycan'dan ABD'ye kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2019
AZERBAYCAN'DAN ABD'YE KINAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet , Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararını ön yargılı ve haksız bulduklarını ve kınadıklarını bildirdi.

, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarıyla ilgili kararının hiçbir siyasi, hukuki ve tarihi dayanağının olmadığını belirtti.

O dönemde yaşanan olayların siyasetçiler değil, tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Hacıyev, ve Ermeni lobisinin sözde soykırım iddialarını siyasi spekülasyon aracına dönüştürdüğünü kaydetti.

Hacıyev, bu şekilde, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerde Ermenilerce işlenen suçların örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, "Ermenistan, bu yüzden, 'nin o dönemin olaylarının ortak komisyon tarafından araştırılması yönündeki önerisini kabul etmiyor. Sahte tarih yazımı, tarihin yeniden yazılma çabaları ve bunun siyasi baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez. ABD Temsilciler Meclisinin kararını kınıyor, ön yargılı ve haksız buluyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı SON DAKİKA: ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SATTERFİELD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN ABD'NİN SKANDAL TASARISINA YANIT
Son dakika: MHP'den ABD'nin skandal yasa tasarısına tepki SON DAKİKA: MHP'DEN ABD'NİN SKANDAL YASA TASARISINA TEPKİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN