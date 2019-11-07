Türkiye vurdu! Zau Seng öldürüldü... Evanjelist örgütün lideri David Eubank cenazeye koştu

Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ABD'li eski asker David Euback'ın başında olduğu ve kendilerine "Özgür Burma Devriyeleri" adını veren örgütün üyelerinden biri olan Zau Seng, YPG'li teröristlerle birlikte öldürüldü. Free Burma Rangers (Özgür Burma Devriyeleri) adı ile 1990 yılında kurulan ve Suriye, Irak ve Burma'da faaliyetler yürüten Evanjelist örgütün lideri David Eubank, Türkiye sınırına yakın bölgeye kadar geldi.

Türkiye, 9 Ekim 2019 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla terör örgütü PKK/YPG'nin sınırımızda terör koridoru kurmasını önlemek ve Suriyelilerin evine dönüşünü hızlandırmak için Barış Pınarı Harekatını başlatmıştı. Operasyon kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



TERÖRİSTİN CENAZESİ İÇİN BÖLGEYE GELDİ

Bugün terör örgütü YPG cephesinde, öldürülen 6 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Terör cenazesinde ise dikkat çeken bir isim vardı. PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Özgür Burma Devriyelerinin lideri David Eubank cenaze törenine katıldı.





ABD'li David Eubank ise, PKK/YPG'ye arka çıkmak ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG adına çatışırken etkisiz hale getirilen Zau Seng adındaki militanının tabutunu kaldırmak için bölgeye geldi.





TERÖRİST MAZLUM KOBANİ İLE GÖRÜŞTÜ! ELİNDEN ÖDÜL ALDI...

1990 yılında Burma'da kurulan ve faaliyetlerini Suriye ve Irak'a kadar genişleten sözde yardım kuruluşu Özgür Burma Devriyeleri adlı Evanjelist örgütün lideri David Eubank, cenaze töreninden önce terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Kobani ile birlikte görüntülendi.

Görüntülerde David Eubank'ın, teröristbaşı Mazlum Kobani'den ödül aldığı görülüyor.





EVANJELİST ÖRGÜT ÖZGÜR BURMA DEVRİYELERİ NASIL KURULDU?

ABD Özel Kuvvetleri'nde eğitim alan David Eubank, ordudan ayrıldıktan sonra Evanjelik misyoner hareketine dahil oldu. Kurduğu Free Burma Rangers (Özgür Burma Devriyeleri) adlı misyonerlik faaliyeti yürüten yapı ile başta Myanmar (Burma) olmak üzere, Sudan, Irak ve "Kürdistan" diye nitelendirdikleri Suriye'nin kuzeyinde aktif olarak faaliyet gösterdi.





PKK/YPG İLE KOL KOLA

David Eubank'in Twitter hesabından paylaştığı son video ve fotoğaflarda da, misyoner grubun PKK/YPG terör örgütü ile iç içe olduğu görülüyor. Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda içeren videolar ve açıklamalar paylaşan Eubank'ın son bir yıl içinde sık sık Suriye'de Fırat'ın doğusunda temaslarda bulunduğu görülmekte.



