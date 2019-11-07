ABD'yi Türkiye korkusu sardı! S-400 için tarih verdiler...
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı sekreteri Ellen M. Lord, Pentagon'da gerçekleştirilen brifingde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lord, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını belirterek, "Yılın sonuna doğru tam olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz" dedi.
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