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ABD'yi Türkiye korkusu sardı! S-400 için tarih verdiler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019
ABD'Yİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI!

'nin 'dan aldığı hava savunma sistemiyle ilgili 'den yeni bir açıklama geldi. ABD yetkilisi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını açıkladı.

sekreteri Ellen M. Lord, 'da gerçekleştirilen brifingde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lord, yaptığı açıklamada 'nin 'dan satın aldığı hava savunma sisteminin yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını belirterek, "Yılın sonuna doğru tam olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz" dedi.

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