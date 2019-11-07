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Trump'tan rest

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
TRUMP'TAN REST

ABD'li yetkililerin, Başkan Donald 'tan, İsrail Başbakanı Binyamin için önemli olduğunu ileri sürerek, Filistin güvenlik güçlerine yardımları serbest bırakmasını talep ettiği, Trump'ın ise "Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar, o zaman Netanyahu ödesin." diyerek bu talebi reddettiği ortaya çıktı.

Amerikan Axios haber sitesi, ABD Dışişleri Bakanlığının, 6 ay önce Filistin'e yapılması gereken 12 milyon dolarlık yardımın kesilmediğini ancak yardımların Filistin yönetimine de aktarılmadığını tespit ettiğini yazdı.

Dışişlerinin bu durumu, İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ve diğer İsrailli yetkililerin, bu yardımların İsrail ile yakın çalışan Batı Şeria'daki Filistin güvenlik güçlerine sağlanmasını talep etmesi ile farkettiği kaydedildi.

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Bu yardımların verilmesinin için önemli olduğunu belirten İsrailli yetkililere ise Dışişleri Bakanlığının, bunun kararının 'ın elinde olduğunu aktardığı ortaya çıktı.

BEYAZ SARAY'DA NETANYAHU KULİSİ

Axios'un, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray üst düzey yetkililerinin, Trump'a söz konusu 12 milyon doların Netanyahu için oldukça önemli olduğunu ve bu yardımların Filistin yönetimine verilmesini talep ettiği belirtildi.

Yetkililer, bu konuda ikna olmadığını aktardıkları Trump'ın, "Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar o zaman Netanyahu ödesin." ifadesini kullandığını dile getirdi.

Trump yönetimi iki yıldır Filistin'e yapılan yardımları peyderpey askıya almıştı.

Binyamin Netanyahu'nun, bu yardımların kesilmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.

Netanyahu yönetimi, Trump yönetiminden, Birleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kapsamındaki yardımları kesmesini talep etmişti.

Netanyahu ayrıca Trump yönetiminden Filistin güvenlik güçlerine sağlanan yardımları kesmesini istemişti.

Kaynak: AA

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