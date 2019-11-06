İsrailli bakan yardımcısı Hotovely: YPG'ye her türlü yardıma hazırız
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, Türkiye'yi kınayıp terör örgütü YPG'ye insani yardım ulaştırdıklarını açıklayarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, Suriye'deki YPG'lilere insani yardım ulaştırdıklarını ve her türlü destek sağlayacaklarını söyledi.
Jerusalem Post'un haberine göre İsrail parlamentosunda konuşan İsrailli bakan yardımcısı Hotovely, "İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz" dedi.
"YPG'YE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"
YPG'lilere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" dedi.
NETANYAHU YARDIMI ARTIRMAYA HAZIRIZ DEMİŞTİ
Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, "İsrail, kahraman Kürt halkına insani yardımı artırmaya hazır" demişti.
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