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İsrailli bakan yardımcısı Hotovely: YPG'ye her türlü yardıma hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019
İSRAİLLİ BAKAN YARDIMCISI HOTOVELY: YPG'YE HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Terör devleti 'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, 'yi kınayıp terör örgütü 'ye ulaştırdıklarını açıklayarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, 'deki 'lilere ulaştırdıklarını ve her türlü destek sağlayacaklarını söyledi.

'un haberine göre İsrail parlamentosunda konuşan İsrailli bakan yardımcısı Hotovely, "İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz" dedi.

"YPG'YE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

YPG'lilere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" dedi.

NETANYAHU YARDIMI ARTIRMAYA HAZIRIZ DEMİŞTİ

Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, "İsrail, kahraman Kürt halkına insani yardımı artırmaya hazır" demişti.

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