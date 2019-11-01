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Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! KİLİS'TE YAKALANDI

'te, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan vatandaşı 2 kadın, beraberlerindeki 3 çocukla yaşa dışı yollardan 'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla 'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Duruca köyü Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 kadını, beraberlerindeki 3 çocukla yakaladı.

Kimlik kontrollerinde, vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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