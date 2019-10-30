ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını 16'ya karşılık 403 evet oyu ile onayladı.
ABD Temsilciler Meclisini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.
Temsilciler Meclisindeki, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı bugün oylandı.
Tasarıya 403' vekil "evet" oyu kullanırken, "hayır" oyları 16'da kaldı.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike McCaul tarafından ay ortasında sunulan tasarıda Barış Pınarı Harekatı ile alakalı olarak bazı Türk yetkililere yaptırım öngörüyor.
Ayrıca tasarıda Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.
Tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.
Ancak Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğun üzerindeki oy ile geçen tasarı, Senatodan da aynı oranda oy alırsa, Trump'ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'den flaş F-35 açıklaması: Türkiye...
- Flaş açıklama: Türkler hazır
- O ülkenin savunma bakanına füzeli saldırı
- O ülkede şok! Bombalı saldırı...
- İngiltere'de son dakika seçim kararı!
- Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi...
- Yolcu otobüsü çukura düştü! Şok görüntüler
- ABD'den skandal karar! Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiler
- Almanlar şokta! Yere düştü, perdeler çekildi
- İngiltere'de erken seçim kararı
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!
- Şehit Teğmen Kamuran Ablak için Kocaeli Gölcük'te cenaze töreni
- Tuzla'da kimyasal paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi
- Klasik otomobillerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
- THY'nin Siirt-Ankara uçak seferleri başladı
- Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor!
- İran'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı
- JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi
- 29 Ekim kutlamaları: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video