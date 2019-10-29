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ABD Bağdadi'nin cesedini ne yaptı? Bağdadi'nin cesedi nerede?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019
ABD BAĞDADİ'NİN CESEDİNİ NE YAPTI?

ABD'nin hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen elebaşı Ebubekir El 'nin cesedinin kalıntılarının denize gömdüğü ortaya çıktı.

elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu.

Konuyla ilgili AA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti.

Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

MILLEY SAVAŞ HUKUKUNA UYGUN İMHA EDİLDİ DEMİŞTİ

Gün içinde 'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti.

Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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