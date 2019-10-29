SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!
SON DAKİKA HABERi: Husiler, Marib ilinde toplantı halinde bulunan Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'ye yönelik füze saldırısı düzenledi. Makdisi ve beraberindekiler saldırıdan sağ olarak kurtulurken, 2 asker hayatını kaybetti.Husiler, Yemen'in Marib ilinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'ye toplantı halindeyken füze saldırısı düzenledi. Makdisi saldırıdan sağ olarak kurtulurken, iki asker hayatını kaybetti.
Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Makdisi ve uluslararası koalisyona bağlı komutanların toplantı yaptığı sırada, Marib'teki Savunma Bakanlığı ofisine Husiler tarafından füze saldırısı düzenlendi.
İKİ ASKER ÖLDÜ
Makdisi ve toplantı yapan komutanlar saldırıdan sağ olarak kurtulurken, bakanlığı koruyan 2 asker hayatını kaybetti.
Saldırıya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
YEMEN'DEKİ SALDIRILAR
Yemen'in batı kesimindeki Marib ilinin Sirvah ilçesi, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Husiler bölgedeki dağlık bölgeden Marib il merkezindeki hükümet binaları ile sivil yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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