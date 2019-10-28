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Bağdadi'yi ele verenin kim olduğu ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
BAĞDADİ'Yİ YAKALATANIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ABD Başkanı Trump'ın basın toplantısıyla DEAŞ elebaşı 'nin öldürüldüğü dünya kamuoyuna duyurulmuştu. 'nin yakalayarak 'a teslim ettiği Bağdadi'nin başdanışmanı İsmail el-Etawi, verdiği bilgilerle Bağdadi'yi yakalattı.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklama ile, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-'nin İdlib kentinde düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. Trump açıklamasında , Rusya, Suriye ve 'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN YAKALADIĞI İSİM BAĞDADİ'NİN SONU OLDU

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Iraklı yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, operasyonun en kilit ismi Türkiye'nin yakalayıp Irak'a teslim ettiği Bağdadi'nin baş danışmanlarından İsmail el-Etawi...

Reuters'a konu ile alakalı açıklama yapan Iraklı üst düzey güvenlik yetkilisi, "Ethavi, Bağdadi'nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Ethavi, bize Bağdadi'nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye'de toplantı yaptıkları yerleri anlattı" ifadesini kullandı.

SEBZE TAŞIYORMUŞ İZLENİMİ VERDİLER

Iraklı yetkililer Ethavi'nin, "Bağdadi bazen kurmayları ile hareket halindeki minibüslerde toplantı yapıyordu. Dikkat çekmemek için bunlarla sebze taşınıyormuş izlenimi yaratıyorlardı" dediğini aktardı.

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TÜRKİYE, ABD VE IRAK'TAN ORTAK OPERASYON

Öte yandan bu yılın başında ABD, Türkiye ve Iraklı istihbarat birimlerinin düzenlenen bir operasyonda üst düzey DEAŞ yetkililerini yakaladığını ve bunun operasyon için kilit bir öneme sahip olduğunu söyleyen Iraklı istihbarat yetkilisi, "Bize Bağdadi'nin bütün toplantı noktalarını söylediler ve biz de bunları CIA ile paylaşarak bölgeye daha fazla ajan yerleştirmeye başladık" dedi.

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Son dakika: Trump'tan flaş açıklamalar! Bağdadi öldürüldü mü? SON DAKİKA: TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Bağdadi operasyonu açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN "BAĞDADİ OPERASYONU" AÇIKLAMASI: ABD TARAFINDAN BİLGİLENDİRME YAPILDI

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