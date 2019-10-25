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ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2019
ABD'DEN YENİ SURİYE HAZIRLIĞI! RESMEN DUYURDULAR...

  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ile yapılan brifinge katılan 10 senatörden biri olan Graham, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD (Pentagon) 'deki kaynaklarını korumak için plan hazırlığında olduğunu belirtti.

Graham, 'deki kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye'nin belirli bölgelerindeki petrolün veya 'ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor." dedi.

Graham, planla alakalı detaylı bir bilgi paylaşmazken, medyasında yer alan haberlere göre söz konusu petrol sahalarının korunması için 30 Abrams tankından oluşan zırhlı bir tugayın gönderileceği ileri sürüldü.

Söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda bölgede ve Suriye rejimine karşı ABD'nin ateş gücünde önemli bir artış sağlanmış olacak.

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