Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Suudi Arabistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Kraliyet kararıyla görevlerinden alındı.
Dışişleri Bakanlığına Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atandı.
Faysal bin Ferhan, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yaparken, Casir ise Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü'ydü.
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden kısa bir süre sonra Adil el-Cubeyr Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmış yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.
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