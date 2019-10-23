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Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019
SUUDİ ARABİSTAN'DA DIŞİŞLERİ VE ULAŞTIRMA BAKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Kraliyet kararıyla görevlerinden alındı.

Dışişleri Bakanlığına Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atandı.

Faysal bin Ferhan, şubat ayından bu yana 'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yaparken, Casir ise Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü'ydü.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de 'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden kısa bir süre sonra Adil el-Cubeyr görevinden alınmış yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

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