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Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
ÜLKE ŞOKTA! PARÇALARINI NEHİRDEN TOPLADILAR

'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın bir nehrin akıntısında sürüklenen enkazının görüntüleri yayınlandı.

Michoacan eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Madero kasabasına bağlı Las Juntas bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLMADI

Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Michoacan kamu güvenliği ajansı, uçağın Durango eyaletinden Guerrero eyaletine doğru gittiği sırada düştüğünü açıkladı. Bu arada, yerel basında düşen uçağın bir nehrin akıntısında sürüklenen enkazının görüntüleri yayınlandı.

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