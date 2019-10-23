ABD Hazine Bakanlığı: Türkiye'ye yaptırımlar resmen kaldırıldı
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ABD Başkanı Donal Trump'ın yaptırımların kaldırılması emrini verdiğini söylemesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı'ından açıklama geldi. Bakanlık, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.
Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.
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