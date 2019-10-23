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ABD Hazine Bakanlığı: Türkiye'ye yaptırımlar resmen kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ABD HAZİNE BAKANLIĞI: TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR RESMEN KALDIRILDI

ABD Başkanı Donal Trump'ın yaptırımların kaldırılması emrini verdiğini söylemesinin ardından ABD 'ından açıklama geldi. Bakanlık, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

ABD , Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kalkması için emir verdim ABD BAŞKANI TRUMP: TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALKMASI İÇİN EMİR VERDİM

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