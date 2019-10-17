Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına "beğeni"
- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı
- Trump'tan Suriye toplantısına ilişkin açıklama
- Münbiç'te kadın kılığına giren YPG'li yakalandı
- Trump, ABC News muhabirini rezil etti
- Uyuşturucu taşıyan kedi ortadan kayboldu
- Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı
- Yeni Zelanda’da cami saldırılarını yapan teröristi yakalayan polislere cesaret ödülü
- Almanya Şansölyesi Merkel'den Türkiye açıklaması
- Beyaz Saray'da "gergin" Suriye toplantısı
Daha Fazla Gör
- 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı?
- Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
- Sınır hattına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi
- Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!
- Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm izle! - ATV
- Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!
- League of Legends Mobile ne zaman çıkacak? LOL Mobile çıkış tarihi!
- HDP önünde oturma eylemi yapan aileler Türk bayrağı açtı! Asker selamı verdiler
- İşte TSK'ya güç veren yerli ve milli silahlar...
- ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Son dakika: Hatay’da bomba paniği |Video
- YPG/PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamışlardı