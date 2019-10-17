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Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019
SUUDİ ARABİSTAN'DA FECİ KAZA: 35 ÖLÜ

'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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