Suudi Arabistan'dan şok İran açıklaması!
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Aramco tesislerine yapılan saldırıda kullanılan füzelerin İran yapımı olduğuna ikna olduklarını ve bütün bölge için yıkıcı olacak bir savaşı istemeseler de sürekli saldırıya maruz kalamayacaklarını söyledi.
Londra'da düşünce kuruluşu Chatham House'da konuşan Cubeyr, "(Aramco saldırısında kullanılan) Füzelerin İran yapımı olduğuna dair kanıtlar güçlü, biz ikna olduk. Bu füzelerin güneyden değil, kuzeyden geldiğine ikna olduk. Güneyden gelmeleri için menzilleri yeterli değil." dedi.
Cubeyr, "Birleşmiş Milletlerden incelemede bize yardımcı olması için uzman istedik ve bir dizi başka ülkeden uzman da bu incelemelere katıldı. Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bu füzelerin nereden atıldığını bulmayı istiyoruz." diye konuştu.
İnceleme sürerken bütün seçenekleri masada tuttuklarını ve aralarında İngiltere'nin de olduğu müttefikleriyle istişare ettiklerini belirten Cubeyr, "Savaş istemiyoruz çünkü savaş bütün bölge için yıkıcı olur. Ama öylece oturup İranlıların veya vekillerinin saldırılarına sürekli maruz kalamayız." görüşünü dile getirdi.
Cubeyr, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin geçen ay kamuoyu önünde Aramco saldırılarının sorumluluğunu İran'a yüklemelerinin de önemli bir adım olduğunu vurguladı.
SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.
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