23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Donald Trump'ın kararının perde arkası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019
DONALD TRUMP'IN KARARININ PERDE ARKASI

Başkanı 'ın, 'nin doğusundaki kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.

Amerikan NBC News televizyonu, Trump'ın 'den tamamen çekilmesi kararından kısmen vazgeçmesinin perde arkasını yazdı.

Trump'ın Suriye'den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile 'a giden emekli Orgeneral ve 'te analist Jack Keane'nin, Başkanına haritasını gösterdiği iddia edildi.

İRAN İLE RUSYA FAKTÖRÜ

Emekli Orgeneral ve Graham'ın, Trump'a, Suriye'deki önemli petrol yataklarının ABD ile /'nın kontrolünde olduğunu ve buradan tamamen çıkmanın bu yatakların ile 'nın eline geçmesiyle sonuçlanacağını anlattığı belirtildi.

İkilinin aynı zamanda, ABD'nin ayrılması ile İran'ın bölgeyi havadan ve karadan kontrol altına almak için hazırlık yaptığını ifade ettikleri kaydedildi.

Ayrıca Keane ve Graham'ın, Trump'ın, ile yaptığı telefon görüşmesinde de yer aldığı ileri sürüldü.

4. KEZ OLDU

Trump'ın ikili ile haritalı toplantısı sonrasında ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarının kontrolünü sağlaması için bölgede asker bırakmaya karar verdiği belirtildi.

İsminin açıklanmaması şartıyla NBC televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın daha önce de , ve Kore Yarımadası'ndan asker çekme konusundaki ısrarından bazı yetkililerin haritalı anlatımlarıyla vazgeçtiğini iddia etti.

İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG’NİN SURİYE’DEKİ PETROL KUYULARI

ABD'den yeni Suriye hamlesi! Trump geri adım mı atıyor? ABD'DEN YENİ SURİYE HAMLESİ! TRUMP GERİ ADIM MI ATIYOR?
Trump o ifadeleri değiştirdi! Trump'tan yeni Suriye paylaşımı TRUMP O İFADELERİ DEĞİŞTİRDİ! TRUMP'TAN YENİ SURİYE PAYLAŞIMI
ABD askerleri, petrol için Suriye'de kalacak ABD ASKERLERİ, PETROL İÇİN SURİYE'DE KALACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN