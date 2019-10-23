Donald Trump'ın kararının perde arkası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.
Amerikan NBC News televizyonu, Trump'ın Suriye'den tamamen çekilmesi kararından kısmen vazgeçmesinin perde arkasını yazdı.
Trump'ın Suriye'den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile Beyaz Saray'a giden emekli Orgeneral ve Fox News'te analist Jack Keane'nin, ABD Başkanına Orta Doğu petrol haritasını gösterdiği iddia edildi.
İRAN İLE RUSYA FAKTÖRÜ
Emekli Orgeneral ve Graham'ın, Trump'a, Suriye'deki önemli petrol yataklarının ABD ile YPG/PKK'nın kontrolünde olduğunu ve buradan tamamen çıkmanın bu yatakların İran ile Rusya'nın eline geçmesiyle sonuçlanacağını anlattığı belirtildi.
İkilinin aynı zamanda, ABD'nin ayrılması ile İran'ın bölgeyi havadan ve karadan kontrol altına almak için hazırlık yaptığını ifade ettikleri kaydedildi.
Ayrıca Keane ve Graham'ın, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de yer aldığı ileri sürüldü.
4. KEZ OLDU
Trump'ın ikili ile haritalı toplantısı sonrasında ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarının kontrolünü sağlaması için bölgede asker bırakmaya karar verdiği belirtildi.
İsminin açıklanmaması şartıyla NBC televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın daha önce de Irak, Afganistan ve Kore Yarımadası'ndan asker çekme konusundaki ısrarından bazı yetkililerin haritalı anlatımlarıyla vazgeçtiğini iddia etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- DSÖ'den "beyaz fosfor bombası" iddialarını reddetti
- Süre doluyor çekilme sürüyor! Son görüntüler
- Türkiye'yi karalamaya çalışmışlardı! DSÖ'den net cevap
- Boris Johnson'a Brexit şoku! Reddedildi
- ABD askerlerine şok! Ülkeye almadılar
- YPG'li teröristler SMO'ya saldırdı: 3 şehit, 18 yaralı
- PKK/YPG'nin roket ve havan deposu bulundu
- ABD eski başkanı hastaneye kaldırıldı
- ABD'den flaş açıklama: YPG/PKK'yı savunmak üzere görevlendirilmedik
- Oslo’da ambulanslı saldırı! Çok sayıda yaralı var
- NBA maçları hangi kanalda? NBA’de yeni sezon heyecanı başlıyor!
- Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlar!
- 23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- Canlı yayında Rusya ile anlaşılan mutabakatta ilgili flaş sözler: Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür |Video
- Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle! 22 Ekim GS Real Madrid maçı!
- EDHO 144. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izle!
- Görevden uzaklaştırılan Erciş Belediye Başkanı Çetin tutuklandı
- CBC Sports izleme yolları nelerdir? 22 Ekim CBC Sports frekansı yayın akışı!
- Galatasaray'da Falcao Real Madrid'e karşı oynayacak mı? İşte son durum ve muhtemel 11'ler |Video
- GS Real Madrid maçı canlı radyo yayını! Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinle!
- Galatasaray Real Madrid şifresiz veren kanallar listesi! GS Real Madrid maçını veren yabancı kanallar!
- Doğum yapan karısını bıçaklayan caniden şok savunma: İsteseydim üçünü de öldürürdüm