ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Suudi Arabistan’daki temaslarını tamamlayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilen Amerikan askerlerinin statüsünü görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Gece geç saatlerde Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaşan Esper'in, Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummari ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Suriye'den çekilip Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak" demişti.
ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.
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