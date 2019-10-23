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ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019
ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Suudi Arabistan’daki temaslarını tamamlayan ABD Savunma Bakanı , Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı , Suriye'den çekilen Amerikan askerlerinin statüsünü görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Gece geç saatlerde Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaşan Esper'in, Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummari ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Suriye'den çekilip Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne () geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak" demişti.

ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.

ABD askerlerine şok! Suriye'den çekilen askerleri Irak'a almadılar ABD ASKERLERİNE ŞOK! SURİYE'DEN ÇEKİLEN ASKERLERİ IRAK'A ALMADILAR

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