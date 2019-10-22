CNBC televizyonundan kirli tezgah! Pompeo'nun sözlerini çarpıtıp Türkiye'yi hedef aldılar
Amerikan CNBC televizyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarını "Türkiye"nin isimni kullanıp çarpıtarak verdi. Algı operasyonu yapmaya çalışan CNBC televizyonu, Pompeo’nun, Trump’ın gerekli görülmesi durumunda Türkiye’ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceğini belirttiğini ileri sürdü. Ancak Pompeo'nun konuşmasında Türkiye'nin adını dile getirmediği ortaya çıktı.
Amerikan CNBC televizyonu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "Başkan Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı" açıklamasını yaptığını belirtti. Ancak Pompeo'nun askeri müdahale konusundaki açıklamasında Türkiye'nin adını dile getirmediği ortaya çıktı.
TÜRKİYE'NİN ADINI KULLANDILAR
Amerika'nın en çok izlenen haber kanallarından biri olan CNBC, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Trump'ın gerekli görülmesi durumunda Türkiye'ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceğini belirttiğini ileri sürdü.
ADI BİLE GEÇMİYOR
Wilfred Frost'a konuşan Pompeo, "Savaştansa barışı yeğleriz" dedi ve eğer askeri bir operasyona gerek duyulursa Trump'ın bunun için hazırlıklı olduğu mesajını verdi. Ancak Mike Pompeo bu demecinde "Türkiye"nin adını dile getirmedi.
KİMYASAL SİLAH İÇİN BİR İFADE KULLANIYOR
CNBC'nin internet sitesindeki haberin başlığında Türkiye hakkında sorulan bir soruya Pompeo'nun Türkiye şeklinde yanıt verdiği belirtildi ancak Pompeo'nun soruya bölge bazında yanıt verdiği videoyu izleyince anlaşılıyor.
ABD Dışişleri Bakanı, gazeteci Frost'un sorusu üzerine, Suriye'de daha önce kimyasal silah kullanıldığında da ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu ve benzeri bir durumda yine askeri müdahaleye hazır olduğu yanıtını veriyor. Ancak bu yanıtta Türkiye geçmiyor.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDIĞI İFADE EDİLMİŞTİ
Pompeo'nun bant yayında, CNBC'den Wilfred Frost'un sorusuna bölge hakkında genel bir yanıt verdiği anlaşılıyor. CNBC'nin internet sitesinden verdiği haberde Pomepo'nun direkt olarak Türkiye'yi hedef aldığı ifade edilmişti.
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