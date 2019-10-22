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İran televizyonu "YPG/PKK'nın tuzakladığı mayını" harekat aleyhine çarpıttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2019
İRAN TELEVİZYONU YPG/PKK'NIN TUZAKLADIĞI MAYINI HAREKAT ALEYHİNE ÇARPITTI

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon çabalarında, 'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu , örgütün şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını çarpıtmaya çalıştı.

televizyon kanalı sosyal medya hesabından yaptığı İspanyolca paylaşımda, "Türk Ordusu'nun 'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.


Ancak, bölgede bulunan AA fotomuhabiri, kentinde /'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardım ettiği görüntülere objektifini çevirdi. Harekat aleyhine karalama yapmak için kullanılan karelerin, örgütün tuzakladığı mayının patlaması sonucu kaydedildiği ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA ÇIKAN YALAN HABERLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDU

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