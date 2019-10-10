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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ABD'DEN BİR OPERASYON AÇIKLAMASI DAHA!

, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na ilişkin "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var." dedi.

Dışişleri Bakan Pompeo, 'nin PBS televizyonundan sunucu Judy Woodruff'a yaptığı açıklamada, 'nin 'nin kuzeyine düzenlediği 'na ilişkin soru üzerine, "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var. Biz ABD'nin hedefleri doğrultusunda Suriye'de tehdidi ile mücadele ederken terörün Türkiye'deki insanları hedef almaması için elimizden geleni yaptık. Bunu yapmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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"GÜNEYLERİNDE TERÖR TEHDİDİ VAR"

Pompeo, sunucu Woodruff 'un, ABD'nin /'nın yönlendirdiği grupları "müttefik" kabul etme konusunda görüşünü değiştirip değiştirmediğini sorması üzerine, "Türkiye'nin meşru güvenli kaygısı var. Bunu daha önce söyledik. Ben kişisel olarak da söyledim. Güneylerinde terör tehdidi var." ifadelerini kullandı.

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"TRUMP ASKERLERİ ZARAR GÖRMEYECEKLERİ BİR YERE KAYDIRMAYA KARAR VERDİ"

Başkan 'ın ABD Başkanı ile telefon görüşmesinin ardından bölgedeki ABD askerlerinin çekildiğini hatırlatan sunucunun "ABD, harekat için Türkiye'ye yakmış görünüyor." yorumunu yapması üzerine Pompeo, şunları kaydetti:

"Hayır, bu doğru değil. ABD, harekat için yeşil ışık yakmadı. Pazar gecesi yapılan görüşmede bölgedeki ABD askerilerinin risk altında kalabileceği ortaya çıkınca Başkan Trump askerleri zarar görmeyecekleri bir yere kaydırmaya karar verdi. Yapılan budur."

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"KARARLILIK SÜRECEK"

ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'den temizlenmesi için çok taraflı bir mücadele yürüttüğünü ve hedefe ulaştığını belirten Pompeo, bu konudaki kararlılığın süreceğini ifade etti.

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Dadas Dadas

Pompeyo bey, gercekten mi? Destek verirken böyle demiyordunuz, ne oldu? Aciyor galiba?

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 10.10.2019 11:56
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