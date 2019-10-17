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ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
PENCE VE POMPEO, TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Başkan ile konusunu görüşmek üzere 'ye gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Mike Pompeo, görüşmelerinin ardından 'dan ayrıldı.

Başkan Yardımcısı Pence ve heyetinin uçağı 22.40'ta, Pompeo ve heyetinin uçağı da 21.45'te 'ndan hareket etti.

Heyetleri havalimanından ilgili yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pence, Pompeo ve heyetlerini kabul ettiği görüşmesi 1 saat 40 dakika sürmüştü.

Erdoğan ve Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme, 2 saat 40 dakika sürmüştü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.

Dün, Ankara'ya gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

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