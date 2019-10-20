Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile varılan 120 saatlik ateşkes anlaşmasına ilişkin “Küçük çatışmalar var ama sona eriyor. Ateşkes süreci iyi gidiyor” dedi.ABD Başkanı Trump, Türkiye ile varılan 120 saatlik ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.
Trump,"Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun verdiği bilgilere göre ateşkes süreci iyi gidiyor. Küçük çatışmalar olsa da hızla sona eriyor. Yeni bölgelere Kürtler yerleştirilecek. ABD askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde bulunmuyor. Petrolü koruma altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." ifadelerine yer verdi.
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