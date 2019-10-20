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İsrail'den itiraf! "Barış Pınarı Harekatı ile planlar çöpe gitti"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
İSRAİL'DEN İTİRAF! BARIŞ PINARI HAREKATI İLE...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile bölgede büyük oyunlar bozuldu. Türkiye ile ABD arasında varılan kritik mutabakatla da durum sabitlendi. Barış Pınarı Harekatını her fırsatta karalamaya çalışan terör devleti İsrail medyası, bölgedeki siyonist emellerinin çöpe gittiğini itiraf etti. İsrail merkezli 'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde "6 yılın emeği 6 günde yok edildi" başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği /'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

Türkiye'nin terör örgütü 'yi Suriye'nin kuzeyinden kazıdığı Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında özellikle de İsrail basınında yakından takip ediliyor. Harekatın başlangıcından bu yana çeşitli haberler yayınlayan İsrail medyası, 'ta bir habere daha imza attı.

İSRAİL'İN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.

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"6 yılın emeği 6 günde yok edildi" başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği YPG/'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

İSRAİL VE TERÖR GERÇEĞİ

Analiz, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütünü yeniden canlandıracağı iddiasının ardına saklanarak, bölgedeki teröristlere yıllardır yapılan yardımın boşa gitmesine ilişkin duyulan üzüntüyü gözler önüne serdi.

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Mehmet Mehmet

Vadedilmiş toprak rüyasından uyanin.kabus göreceğiniz günler yaklaşmakta.

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cevapla 20.10.2019 16:11
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