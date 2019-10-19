Vahşice öldürülen Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla ABD Kongresi'nden bazı siyasetçilerle bir araya geldi. Cengiz, "Sadece bir gerekçeyle buradayım. O da Suudi ajanlar tarafından vahşice öldürülen sevgilim Cemal için adalet ve sorumluluğun sağlanmasıdır" dedi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in, cinayetin aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla ABD Kongresi'nden bazı siyasetçilerle bir araya geldiği belirtildi.
"BU HAİN CİNAYETİN ARKASINDAKİLERİN..."
Kaşıkçı'nın kurduğu Washington merkezli Arap Dünyasında Demokrasi (DAWN) kuruluşunun yöneticileriyle Kongre'de lobi faaliyetleri yürüten Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin aydınlatılmasını ve arkasındaki gerçek isimlerin sorumlu tutulmasını sağlamak amacıyla Kongre'ye gittiğini ifade etti. Cengiz, şunları kaydetti:
"Sadece bir gerekçeyle buradayım. O da Suudi ajanlar tarafından vahşice öldürülen sevgilim Cemal için adalet ve sorumluluğun sağlanmasıdır. (Donald) Trump yönetimi, bu hain cinayetin arkasındakilerin cezalandırılması konusunda ciddi hiçbir adım atmamıştır. Bu yüzden, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap sormak ve bir sonuç elde etmek adına Kongre üyelerinin vicdanına sesleniyorum."
"CEZA ALMALARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Cengiz'in Kongre'de hangi siyasetçilerle görüştüğü açıklanmazken, Cengiz'in avukatı Keith Harper, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve diğer Suudi yetkililerin cinayetten sorumlu tutulması amacıyla Kongre'de çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Tel Abyad'da terörsüz ilk Cuma namazı
- ABD'den flaş Suriye açıklaması
- BM'den YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama
- Afganistan'da camiye bombalı saldırı!
- Alman vekilden küstah çıkış!
- Adanalı Serap'ı eski FBI çalışanı kocası evine çağırdı!
- Barcelona savaş alanına döndü
- İngilizler de kudurdu! Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alarak kara propagandaya başladılar...
- Yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
- Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı