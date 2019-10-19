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Vahşice öldürülen Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
O İSİMDEN ABD'DE KRİTİK TEMASLAR!

gazeteci 'nın nişanlısı , cinayetin aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Kongresi'nden bazı siyasetçilerle bir araya geldi. Cengiz, "Sadece bir gerekçeyle buradayım. O da Suudi ajanlar tarafından vahşice öldürülen sevgilim Cemal için adalet ve sorumluluğun sağlanmasıdır" dedi.

gazeteci 'nın nişanlısı 'in, cinayetin aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Kongresi'nden bazı siyasetçilerle bir araya geldiği belirtildi.

"BU HAİN CİNAYETİN ARKASINDAKİLERİN..."

Kaşıkçı'nın kurduğu Washington merkezli Arap Dünyasında Demokrasi (DAWN) kuruluşunun yöneticileriyle Kongre'de lobi faaliyetleri yürüten Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin aydınlatılmasını ve arkasındaki gerçek isimlerin sorumlu tutulmasını sağlamak amacıyla Kongre'ye gittiğini ifade etti. Cengiz, şunları kaydetti:

"Sadece bir gerekçeyle buradayım. O da Suudi ajanlar tarafından vahşice öldürülen sevgilim Cemal için adalet ve sorumluluğun sağlanmasıdır. (Donald) Trump yönetimi, bu hain cinayetin arkasındakilerin cezalandırılması konusunda ciddi hiçbir adım atmamıştır. Bu yüzden, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap sormak ve bir sonuç elde etmek adına Kongre üyelerinin vicdanına sesleniyorum."

"CEZA ALMALARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Cengiz'in Kongre'de hangi siyasetçilerle görüştüğü açıklanmazken, Cengiz'in avukatı Keith Harper, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve diğer Suudi yetkililerin cinayetten sorumlu tutulması amacıyla Kongre'de çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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