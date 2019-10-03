Suriye kökenli ABD'li gazeteci, Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını paylaştı
Gazeteci Hassan Hassan ABD'nin başkenti Washington DC'de gazetecilerin nasıl sansüre uğradığını ve körfez ülkelerinin insanları susturmak için nasıl hedef gösterdiğini anlatarak Cemal Kaşıkçı'nın son mesajlarından birini paylaştı.
Suriye kökenli ABD'li gazeteci/yazar Hassan Hassan sosyal medya hesabından üzerilerindeki baskıyı anlatarak bir takım açıklamalarda bulundu. Hassan, Foreign Policy'de 'Katar Suudi ablukasını yendi' başlıklı yazısının ardından bu makale sebebiyle yedi yıldır yazı yazdığı, Abu Dabi merkezli yayımlanan ve tüm Birleşik Arap Emirlikleri'nde okunan The National'da yazılarına son verildiğini söyledi.
Editörlerin kendisine 'yukarıdan gelen bir talimat olduğunu ve ellerinden bir şey gelmeyeceğini' söylediğini belirten Hassan, başlığın kışkırtıcı olmasının yanı sıra körfez ülkelerindeki çatışmaya çift taraflı bakan bir objektif analiz olduğunu ifade etti.
"ÖZGÜRCE YAZMAK İSTİYORDUM"
Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'nden üst düzey bir yetkilinin gazeteye 'yanlış anlaşılmayı' açıklamayı teklif ettiğini ancak teklifi kibarca reddettiğini söyleyen Hassan, "Daha önce de ayrılmak ve özgürce yazmak istiyordum" dedi.
SON MESAJINI YAYIMLADI
Tüm bunların yanında gazeteci Hassan, haftalık yazılarına son verilmesine neden olan makale için atıfta bulunan Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde ilk kez son mesajlarından birini yayımladı.
Cemal Kaşıkçı mesajında "Belki de kendi yayın organımızı kurmaya başlamalıyız. Fakat Katar ve BAE parası olmadan bunu bağımsız olarak nasıl yapabiliriz?" diyordu.
BOYUN EĞEN ÇOK KİŞİ VAR
Hassan bu mesaja dikkat çekerek çok sayıda baskıya boyun eğen yazar ve analizcinin olduğunu söyledi. Ölümüyle alakalı birçok bilgi ve ses kaydı ortaya çıkan Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu, cinayetin üzerinden bir sene geçmesine rağmen bilinmiyor.
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