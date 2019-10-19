19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Alman vekil Martin Sonneborn küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
ALMAN VEKİLDEN KÜSTAH ÇIKIŞ!

Milletvekili , 'deki Suriyelilerin Avrupa'ya girmesine izin verilmesi halinde, 'da yaşayan Türkleri geri göndermekle tehdit etti.

'da 'nin kurucusu ve genel başkanı , 'deki göçmenlerin, Avrupa'ya geçmelerini önlemememiz durumunda, kendilerinin de Almanya'da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupalı ülkelerin bir bir yaptırım kararı alması ve harekata karşı çıkmalarından sonra, Başkan Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne çok sert tepki | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇOK SERT TEPKİ | VİDEO

"TÜRKLERİ GÖNDERELİM"

Ülkesinde 'Mizah PartiSi' olarak nitelendirilen Die Partisi'nin Alman milletvekili Erdoğan'ın bu sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna alçak saldırı YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE'NİN SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞUNA ALÇAK SALDIRI

BAĞIŞ TOPLAYACAKLAR

"Parti olarak bir bağış kampanyası başlattık" diyen milletvekili, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya (SPD)'nin Kürt Kızılayı için topladıkları 1 avronun 30 centini gönderdiklerini, kendilerinin de böyle yapacaklarını söyledi.

"BAZI ALMANLARI DIŞARI GÖNDERMELİYİZ"

Alman mizah dergisi Titanic bünyesinde kurulan; açılımı, 'İş, Hukukun Üstünlüğü, Hayvanların Korunması, Elitlerin Gelişimi ve Tabana Ait Demokratik İnisiyatif' olan Die Partei, politikacılarla dalga geçen işleriyle tanınıyor.

Berlin duvarının yeniden inşasını, kentlerde turistlerin giremeyeceği alanlar olması gibi absürd vaadleri olan parti, göçmen politikalarınıysa şöyle açıklıyor: "Ülkenin alabileceği kadar mülteciyi kabul etmesi karşılığında bazı Almanları dışarı göndermeliyiz!"

Parti, 2019 yılında düzenlenen seçimlerinde, CDU-CSU, SPD, Yeşiller, , AfD ve FDP'nin ardından 7. sırada yer almış; yüzde 2,4 oyla 2 milletvekili çıkarmıştı.

Erdoğan'dan AB'nin operasyon tehdidine rest: Ey AB kendinize gelin, kapıları açarız ERDOĞAN'DAN AB'NİN OPERASYON TEHDİDİNE REST: EY AB KENDİNİZE GELİN, KAPILARI AÇARIZ
Katar eski Başbakanı Sani, Türkiye ABD arasındaki anlaşma sonrası Arap Birliği'ni eleştirdi KATAR ESKİ BAŞBAKANI SANİ, TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ ANLAŞMA SONRASI ARAP BİRLİĞİ'Nİ ELEŞTİRDİ
Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER: EY BATI, EY ARAP LİGİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN