Alman vekil Martin Sonneborn küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Martin Sonneborn, Türkiye'deki Suriyelilerin Avrupa'ya girmesine izin verilmesi halinde, Almanya'da yaşayan Türkleri geri göndermekle tehdit etti.
Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn, Türkiye'deki göçmenlerin, Avrupa'ya geçmelerini önlemememiz durumunda, kendilerinin de Almanya'da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupalı ülkelerin bir bir yaptırım kararı alması ve harekata karşı çıkmalarından sonra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.
"TÜRKLERİ GÖNDERELİM"
Ülkesinde 'Mizah PartiSi' olarak nitelendirilen Die Partisi'nin Alman milletvekili Erdoğan'ın bu sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.
BAĞIŞ TOPLAYACAKLAR
"Parti olarak bir bağış kampanyası başlattık" diyen milletvekili, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)'nin Kürt Kızılayı için topladıkları 1 avronun 30 centini gönderdiklerini, kendilerinin de böyle yapacaklarını söyledi.
"BAZI ALMANLARI DIŞARI GÖNDERMELİYİZ"
Alman mizah dergisi Titanic bünyesinde kurulan; açılımı, 'İş, Hukukun Üstünlüğü, Hayvanların Korunması, Elitlerin Gelişimi ve Tabana Ait Demokratik İnisiyatif' olan Die Partei, politikacılarla dalga geçen işleriyle tanınıyor.
Berlin duvarının yeniden inşasını, kentlerde turistlerin giremeyeceği alanlar olması gibi absürd vaadleri olan parti, göçmen politikalarınıysa şöyle açıklıyor: "Ülkenin alabileceği kadar mülteciyi kabul etmesi karşılığında bazı Almanları dışarı göndermeliyiz!"
Parti, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, CDU-CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti, AfD ve FDP'nin ardından 7. sırada yer almış; yüzde 2,4 oyla 2 milletvekili çıkarmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngilizler de kudurdu! Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alarak kara propagandaya başladılar...
- Afganistan'da camiye bombalı saldırı!
- Tel Abyad'da terörsüz ilk Cuma namazı
- Adanalı Serap'ı eski FBI çalışanı kocası evine çağırdı!
- Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- Barcelona savaş alanına döndü
- BM'den YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama
- ABD'den flaş Suriye açıklaması
- PKK/YPG'nin MOBESE merkezi basıldı!
- Yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
- Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı