Mustafa Şentop'tan Türkiye ile ABD arasında varılan "Suriye anlaşması" hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Türkiye ile ABD arasında varılan "Suriye anlaşması" hakkında Twitter'den açıklamada bulundu.

Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir." dedi.



