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Mustafa Şentop'tan Türkiye ile ABD arasında varılan "Suriye anlaşması" hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
TBMM BAŞKANI: TÜRKİYE HEDEFLERİNE ULAŞMIŞTIR

TBMM Başkanı , "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı , Türkiye ile ABD arasında varılan "Suriye anlaşması" hakkında Twitter'den açıklamada bulundu.

Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir." dedi.

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