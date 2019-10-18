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İran medyasından Barış Pınarı Harekatı için çirkin iftira

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İFTİRA! KAYNAĞI O ÜLKE ÇIKTI

'ye atılan çirkin iftiranın kaynağı belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarılı şekilde yürütülen ’nda kullandığı iftirasını, ’ın ’nın haberleştirerek yayınladığı öğrenildi.

'nda yayımlanan ve 'yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre' ibaresiyle yapılan haberde, Resulayn'da yerleşim bölgesine atıldığı, çok sayıda kişinin yanık nedeniyle Haseke kentindeki hastaneye kaldırıldığı yazıldı.



HİÇBİR SOMUT DELİL YOK

Haberde kullanılan bombanın fosfor bombası olduğu da iddia edildi. Hiçbir somut delile ve gerçek kaynağa dayandırılmadan 'yerel kaynaklar' ibaresiyle yapılan haberde, uluslararası kamuoyunda ve aleyhine yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı. Sosyal medyada da çeşitli fotoğraf ve görüntüler de paylaşılarak, Türkiye'nin fosfor bombası kullandığı iddia edilmişti.

BAKAN AKAR NOKTAYI KOYMUŞTU

Kimyasal silah iddiasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. 'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.

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YASAKLANMIŞ BULUNUYOR

Yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasaklanmış bulunuyor. basını Türkiye'ye çok çirkin bir iftira attı. Türkiye'nin 'nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberleştirerek yayınladığı öğrenildi.

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