Teröristlerden kurtulan Tel Abyadlılar: Türk ordusunun başımızın üstünde yeri var

Barış Pınarı Harekâtı’yla PKK/YPG'li teröristlerin işgalinden kurtulan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde halkın yüzü yıllar sonra Mehmetçik ile güldü. Bölgede Mehmetçik'in olmasından mutlu olan Tel Abyadlılar, "Türk ordusunun başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönmeye başladı. Şehrin terör örgütünden kurtarılmasının ardından Tel Abyadlılar evlerine dönmeye başladı.



İLK ÖNCE FIRIN AÇILDI

İlçede halkın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir fırın açıldı. Çocuklar sokakta gönüllerince oyunlar oynamaya başladı. Tel Abyad, yıllardır hasretini çektiği huzur ve barış ortamına kavuştu. Sabah Gazetesi, güvenli bölge Tel Abyad'da sokakların nabzını tuttu. Halk, her fırsatta Türk ordusuna duyduğu minneti dile getiriyor.







Türkiye'nin onlar için ne anlama geldiğini sorduğumuzda 'Türkiye demek, huzur demek' diyorlar. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Abyad'ı terör örgütü PKK/PYD/YPG'den geri aldığını duyurmuştu.

İlçe halkı 4 gündür özgürlüğün tadını çıkarıyor. Teröristlerin zulmünden dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kalan Tel Abyadlılar'ın yüzlerinde artık eve dönüş mutluluğu var.







TERÖRİSTLER BİZE HAYATI DAR ETTİ

Teröristler yüzünden başka bölgelere kaçan Tel Abyad halkı da evlerine güle oyanaya adeta düğüne gider gibi geri dönüyor. Eşi ve çocukları ile birlikte Tel Abyad'daki evine dönen Muhammet Firas da onlardan biri. Firas "PKK/YPG'li teröristler bize hayatı dar etmişti. Üzerimizde sürekli bir baskı vardı. Türkmenler- Araplar ikinci sınıf adam gibi görülüyordu. Operasyon başlayınca bize bir şey yapacaklarından korkup kaçtık. Tel Abyad temizlenince de evimize geri döndük. Allah Türk ordusundan, Türk askerinden razı olsun" diye konuştu.







2 aylık Hasan Bebek, bebek katili PKK/ YPG'ye inat TSK'nın şefkatiyla yaşacak.



SEFA GETİRDİNİZ

Yıllar sonra rahat bir nefes aldığını söyleyen Halil Süleyman ise "PKK/YPG'liler oğlumun evini yaktı. Akrabası Azez'de, Afrin'de da Cerablus'da Milli Ordu içinde bulunan ailelere büyük işkenceler yaptılar.







Sadece kendi adamlarını kolladılar. Fırındaki ekmek sıralarında bile kendilerinden olmayan insanları, Arapları sıranın arkasına atıyorlardı. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki kurtulduk. Türk ordusunun başımızın üstünde yeri var, onlar baş tacımız. Hoş gelmişler, safa gelmiş" diye konuştu.